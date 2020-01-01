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Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки

Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки
На ділянці польсько-українського кордону в Дорогуську, який межує з Волинською областю, вдалося запобігти незаконному перевезенню сигарет за допомогою мотодельтаплану. Польські прикордонники затримали двох чоловіків, які були учасниками протиправної оборудки.

Про це повідомляє ІА Волинські новини з посиланням на видання Люблін 112.

Співробітники відділу прикордонної служби з Дорогуська помітили літаючий об’єкт, що рухався на великій висоті. Він летів зі сходу в бік території Польщі. Службовці зафіксували місце в Дорогуську, в якому дельтаплан скидав ящики, як виявилося згодом, наповнені цигарками.

На місці приземлення мотодельтаплану затримали двох чоловіків, які раніше вже мали проблеми з законом. На місці виявили частину сигарет, вартість яких становить близько 5 тисяч злотих (близько 33 тисячі гривень).

У цій справі поляками розпочато підготовче провадження щодо незаконного перетину державного кордону, використовуючи для цього літальний апарат. Затримані чоловіки понесуть кримінальну відповідальність за вчинення фіскального правопорушення та невиконання встановлених обмежень, наказів та заборон у зв’язку із епідемією.

Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки

Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки


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Теги: контрбанда, волинь, кордон
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