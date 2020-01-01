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Карантин можуть продовжити, але з пом'якшеннями, – Денис Шмигаль

Карантин можуть продовжити, але з пом'якшеннями, – Денис Шмигаль
Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом’якшити заходи у деяких сферах.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна.

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.

«Це, орієнтовно, на кінець квітня та між 3 і 8 травня», – зазначив прем’єр-міністр.

При цьому він додав, що цього тижня планується пом’якшити деякі заходи.

«Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня», – додав він.

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Теги: карантин, шмигаль
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