Карантин можуть продовжити, але з пом'якшеннями, – Денис Шмигаль





Про це Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна.



Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.



«Це, орієнтовно, на кінець квітня та між 3 і 8 травня», – зазначив прем’єр-міністр.



При цьому він додав, що цього тижня планується пом’якшити деякі заходи.



«Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом’якшити заходи у деяких сферах.Про це розповів прем’єр-міністрв ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна.Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.«Це, орієнтовно, на кінець квітня та між 3 і 8 травня», – зазначив прем’єр-міністр.При цьому він додав, що цього тижня планується пом’якшити деякі заходи.«Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня», – додав він.

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