вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО

Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
20-го квітня о 18:30 очевидці повідомили про пожежу: понад річкою Лугою горіла суха трава.

Про це пише БУГ.

Люди повідомляють, що вогонь прямує від річки і все вище.

Станом на 18:50 на місці загоряння було видно лишень тління.

Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: володимир, пожежа, суха трава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 08:46
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Сьогодні, 07:16
Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу
Сьогодні, 05:05
Схожі новини
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
19 квітень, 19:24
Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву Правоохоронці затримали волинянина, який підпалював суху траву
19 квітень, 07:18
У селі на Волині перед Великоднем гасили пожежу сухої трави У селі на Волині перед Великоднем гасили пожежу сухої трави
18 квітень, 22:21
У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту
12 квітень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 08:46
 0
Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Сьогодні, 07:16
 0
Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
 0
В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу
Сьогодні, 05:05
 0
Медіа
відео
1/8