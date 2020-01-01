Попри штраф та заборону на Волині продовжують палити суху траву. ФОТО





Про це



Люди повідомляють, що вогонь прямує від річки і все вище.



Станом на 18:50 на місці загоряння було видно лишень тління.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го квітня о 18:30 очевидці повідомили про пожежу: понад річкою Лугою горіла суха трава.Про це пише БУГ.Люди повідомляють, що вогонь прямує від річки і все вище.Станом на 18:50 на місці загоряння було видно лишень тління.

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