Які продукти допоможуть підняти настрій під час самоізоляції





Про це



Вчені з’ясували, що важливу роль у розвитку мозку і психічному здоров’ї займають омега-3, які містяться в жирній рибі. Люди, які вживають їх в достатній кількості менш схильні до депресії, агресивності і ворожості. Здоровий жир допомагає сформувати мембрани, які легко транспортують поживні речовини в клітини головного мозку, знижуючи запалення і підвищуючи рівень серотоніну — одного з ключових нейромедіаторів, що впливають на настрій. Налягати потрібно на зелені овочі, особливо шпинат, броколі і брюссельську капусту. Вони служать джерелом фолату, вітаміну групи В, необхідного для виробництва організмом серотоніну.



Значну роль в хорошому самопочутті займають пробіотики. Останні можна знайти в йогурті, кефірі, квашеній капусті і кімчі. Пробіотики здатні зменшити негативні думки, пов’язані з сумними настроям, а також полегшити симптоми депресії.



Цільні зерна багаті вітамінами групи В, які важливі для підтримки енергії і оптимального здоров’я мозку. Завдяки вмісту клітковини вони також допомагають утримувати рівень цукру в крові від стрибків і збоїв, що дозволить уникнути перепадів настрою. Включити в раціон краще овес, коричневий рис і хліб з цільної пшениці. Вітамін D дозволяє боротися з депресією, він міститься в яйцях, жирній рибі і молоці. Рівні серотоніну підвищує темний шоколад, але їсти його потрібно помірно. Кава і чай є джерелами кофеїну, який може забезпечити приплив гарного настрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики розповіли про поживні та здорові продукти, вживання яких допоможе підвищити настрій під час вимушеної самоізоляції. При цьому експерти попередили, що шкідливі частування, на зразок чіпсів або солодощів, тільки підвищують почуття провини і можуть провокувати додатковий стрес.Про це пише ukrhealth.Вчені з’ясували, що важливу роль у розвитку мозку і психічному здоров’ї займають омега-3, які містяться в жирній рибі. Люди, які вживають їх в достатній кількості менш схильні до депресії, агресивності і ворожості. Здоровий жир допомагає сформувати мембрани, які легко транспортують поживні речовини в клітини головного мозку, знижуючи запалення і підвищуючи рівень серотоніну — одного з ключових нейромедіаторів, що впливають на настрій. Налягати потрібно на зелені овочі, особливо шпинат, броколі і брюссельську капусту. Вони служать джерелом фолату, вітаміну групи В, необхідного для виробництва організмом серотоніну.Значну роль в хорошому самопочутті займають пробіотики. Останні можна знайти в йогурті, кефірі, квашеній капусті і кімчі. Пробіотики здатні зменшити негативні думки, пов’язані з сумними настроям, а також полегшити симптоми депресії.Цільні зерна багаті вітамінами групи В, які важливі для підтримки енергії і оптимального здоров’я мозку. Завдяки вмісту клітковини вони також допомагають утримувати рівень цукру в крові від стрибків і збоїв, що дозволить уникнути перепадів настрою. Включити в раціон краще овес, коричневий рис і хліб з цільної пшениці. Вітамін D дозволяє боротися з депресією, він міститься в яйцях, жирній рибі і молоці. Рівні серотоніну підвищує темний шоколад, але їсти його потрібно помірно. Кава і чай є джерелами кофеїну, який може забезпечити приплив гарного настрою.

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