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До кінця квітня на небі буде видно метеоритний дощ

До кінця квітня на небі буде видно метеоритний дощ
З 16 по 30 квітня мешканці Землі зможуть спостерігати метеоритний дощ, який досягне свого піку 22 і 23 квітня.

Про це пише Свідок.

Щороку в квітні Земля проходить крізь шлейф пилу, який залишає після себе комета Тетчер. Проходячи через атмосферу Землі, метеори згоряють і залишають довгі спалахи.

Комета Тетчер є довгоперіодичною. Їй необхідно витратити 415 років, щоб виконати один оборот навколо Сонця. Коли комета підбирається до зірки, вона викидає пил, тим самим залишаючи довгий орбітальний слід. Шлейф, через який пролітає Земля, називається потік Ліриди. Цей метеорний хвіст йде з сузір’я Ліри, яке знаходиться в Північній півкулі.

А якщо вам не пощастить побачити метеоритний хвіст з вікна, ви можете подивитися на його віртуальну модель на сайті Meteorshowers.

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Теги: метеорити, дощ
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