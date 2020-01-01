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В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу

В Україні хочуть запровадити нову тюремну реформу
В Міністерстві юстиції України запропонували альтернативу обмеженню волі як вид кримінального покарання та ввести пробаційний нагляд.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, - передає Прямий.

"Пробаційний нагляд - це коли людина замість того, щоб потрапити до в'язниці, потрапляє під контроль органу пробації. Він несе певні зобов'язання: наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за його переміщеннями буде стежити електронний моніторинг", - зазначив Малюська.

"Для засуджених в'язниця - це по суті школа злочинів, і під час їх перебування в такій школі ми їх забезпечуємо за бюджетні кошти житлом, харчуванням, охороною. Більшість засуджених не хочуть працювати і ми це змінимо", - заявив міністр.

За словами політика, люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не здійснюють нових злочинів. 98% людей абсолютно нормально ресоціалізуються

Також Мін'юст пропонує зробити загальнодоступним заставу, як альтернативу СІЗО.

"Зараз заставу можуть дозволити собі тільки заможні люди, у яких є багато готівки. Ми пропонуємо приймати не тільки гроші, а й, наприклад, нерухомість. Або ж платити заставу в розстрочку", - сказав він.

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Теги: в'язниця, реформа
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