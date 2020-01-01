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На Сході України загинув волинянин

На Сході України загинув волинянин
На Сході України загинув лейтенант Андрій Шинкарук, випускник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Військовий загинув 20 квітня. Про це повідомив єпископ Української Греко-католицької церкви Степан Сус, пишуть "Волинські новини".

«Спочивай з Богом, Андрій! Сьогодні на сході України від рук ворогів, які нічого не шанують, навіть свято Воскресіння Господнє, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Слава Україні! Героям слава!Вічная пам’ять!Згадаймо Героя України у нашій молитві!» – пише священнослужитель.Андрій Шинкарук – уродженець Любомля.



Як повідомляють у штабі ООС, 20 квітня збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.

Два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населенного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

На Сході України загинув волинянин



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Теги: Схід, війна, Андрій Шинкарук, Любомль, Волинь
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