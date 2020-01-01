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Курс валют у Луцьку на 21 квітня

Курс валют у Луцьку на 21 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.40.

Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.65.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6,60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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