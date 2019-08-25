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Передчасно помер волинський медик

Передчасно помер волинський медик
Пішов із життя завідувач хірургічним відділенням КНП "Рожищенська ЦРЛ" Солодуха Микола Васильович.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

"Сьогодні передчасно обірвалося життя, нашого хорошого колеги, професіонала своєї справи, людини з великої букви, який присвятив своє життя медицині та порятунку людей", - йдеться в повідомленні.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким медика.


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Теги: смерть, медик
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