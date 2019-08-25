Передчасно помер волинський медик

Солодуха Микола Васильович.



Про це йдеться на сторінці медзакладу.



"Сьогодні передчасно обірвалося життя, нашого хорошого колеги, професіонала своєї справи, людини з великої букви, який присвятив своє життя медицині та порятунку людей", - йдеться в повідомленні.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким медика.





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