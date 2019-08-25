Передчасно помер волинський медик
Сьогодні, 09:22
Пішов із життя завідувач хірургічним відділенням КНП "Рожищенська ЦРЛ" Солодуха Микола Васильович.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
"Сьогодні передчасно обірвалося життя, нашого хорошого колеги, професіонала своєї справи, людини з великої букви, який присвятив своє життя медицині та порятунку людей", - йдеться в повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким медика.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
"Сьогодні передчасно обірвалося життя, нашого хорошого колеги, професіонала своєї справи, людини з великої букви, який присвятив своє життя медицині та порятунку людей", - йдеться в повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким медика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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