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За омріяну картоплесаджалку волинянин віддав шахраю чималу суму грошей

За омріяну картоплесаджалку волинянин віддав шахраю чималу суму грошей
46-річного жителя села Озерці Горохівського району "кинули" на гроші шахраї.

За омріяну картоплесаджалку, за яку шахрай просив на сайті OLX 7500 гривень, чоловік перерахував 3280 гривень, - пише газета Волинь-нова.

Тож правоохоронці вже вкотре застерігають волинян від необдуманих покупок.

Також інформують, що інший житель Горохівського району із села Сенкевичівка хотів через інтернет придбати кухню і авансом перерахував нібито чоловіку з сусіднього села чималу суму. А виявилося – віддав гроші шахраю.

Головне фото- ілюстративне.

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Теги: шахрай, Волинь
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