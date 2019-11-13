За омріяну картоплесаджалку волинянин віддав шахраю чималу суму грошей





За омріяну картоплесаджалку, за яку шахрай просив на сайті OLX 7500 гривень, чоловік перерахував 3280 гривень, - пише газета



Тож правоохоронці вже вкотре застерігають волинян від необдуманих покупок.



Також інформують, що інший житель Горохівського району із села Сенкевичівка хотів через інтернет придбати кухню і авансом перерахував нібито чоловіку з сусіднього села чималу суму. А виявилося – віддав гроші шахраю.



Головне фото- ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 46-річного жителя села Озерці Горохівського району "кинули" на гроші шахраї.За омріяну картоплесаджалку, за яку шахрай просив на сайті OLX 7500 гривень, чоловік перерахував 3280 гривень, - пише газета Волинь-нова Тож правоохоронці вже вкотре застерігають волинян від необдуманих покупок.Також інформують, що інший житель Горохівського району із села Сенкевичівка хотів через інтернет придбати кухню і авансом перерахував нібито чоловіку з сусіднього села чималу суму. А виявилося – віддав гроші шахраю.Головне фото- ілюстративне.

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