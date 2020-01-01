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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 21 квітня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 21 квітня
За останню добу на Волині виявили 16 нових випадків COVID-19: м. Луцьк (5), Ратнівський район (1), Старовижівський район (8), Маневицький район (1), Ківерцівський район (1).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Так, станом на 10.00 год. 21 квітня 2020-го року в області зареєстровано 174 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 13 осіб.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

• м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Старовижівський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 9 випадків;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський – 3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Ківерцівський район – 5 випадки;
• Шацький район – 1 випадок;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Маневицький район – 1 випадок.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1163 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.

За попередню добу надійшло 14 повідомлень про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь
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