Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 21 квітня

За останню добу на Волині виявили 16 нових випадків COVID-19: м. Луцьк (5), Ратнівський район (1), Старовижівський район (8), Маневицький район (1), Ківерцівський район (1).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Так, станом на 10.00 год. 21 квітня 2020-го року в області зареєстровано 174 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 13 осіб.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:• м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 13 випадків;• Старовижівський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;• Володимир-Волинський район – 9 випадків;• Ковельський район – 9 випадків;• Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський – 3 випадки;• Рожищенський район – 3 випадки;• Ківерцівський район – 5 випадки;• Шацький район – 1 випадок;• Іваничівський район – 5 випадків;• Ратнівський район – 1 випадок;• Маневицький район – 1 випадок.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1163 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.За попередню добу надійшло 14 повідомлень про підозру на COVID-19.