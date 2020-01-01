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У Польщі затримали чоловіка, який видавав себе за українського генерала

У Польщі затримали чоловіка, який видавав себе за українського генерала
Сигнал про чоловіка, який носив військову форму ВСУ і зберігав зброю, отримали поліцейські в Познані (Польща).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, спочатку надійшов сигнал, що містом ходить чоловік у військовій формі, який видає себе за українського генерала, й може мати нелегальну зброю.

Згодом правоохоронці обшукали будинок неподалік Познані, в якому проживав чоловік. Там знайшли понад 20 одиниць зброї: пістолети, карабіни, набої, а також високоякісні муляжі бойових гранат. Крім того, знайшли документи, видані різними державними установами України.

Самого чоловіка на момент обшуку вдома не було. Його затримали пізніше в місті Казімєж Дольний (Люблінське воєводство). На момент затримання він був одягнений у військову форму ЗСУ.

Чоловікові пред'явили звинувачення в нелегальному зберіганні зброї та знущанні над родиною. Суд у Познані арештував його на 3 місяці на момент тривання слідства.

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Теги: Польща, затримання, українець, генерал
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