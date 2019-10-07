Синоптики попередили українців про заморозки
Сьогодні, 10:15
У низці регіонів України очікують заморозки в ніч на 23 квітня.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий).
23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
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Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий).
23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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