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Синоптики попередили українців про заморозки

Синоптики попередили українців про заморозки
У низці регіонів України очікують заморозки в ніч на 23 квітня.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий).

23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).


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Теги: погода, заморозки
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