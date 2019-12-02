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«Хотіли підбадьорити органи місцевої влади»: Волинська єпархія ПЦУ відзначила Поливаний понеділок. ВІДЕО

«Хотіли підбадьорити органи місцевої влади»: Волинська єпархія ПЦУ відзначила Поливаний понеділок. ВІДЕО
У Волинській єпархії ПЦУ вперше відзначили Поливаний понеділок – традиційне свято на другий день Пасхи, яке зазвичай побутує на Галичині, але вже встигло полюбитися і в інших регіонах країни.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вирішив відслужили молебні біля державних установ та окропили їх водою ззовні, у такий спосіб нагадати про пасхальну радість в умовах карантину, – пишуть на сайті єпархії у Facebook.

Владика разом із соборним духовенством спочатку служили молебень біля пам’ятника святому Миколаю, який вважається покровителем міста. Потому молебні правили перед міською радою, ОДА, Управлінням СБУ, ГУНП та прокуратурою у Волинській області.

Архієрей зазначив, що так душпастирі хотіли нагадати про пасхальну радість і підбадьорити органи місцевої влади та силовиків, які сумлінно виконують свою роботу в умовах карантину й забезпечують громадський порядок.


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Теги: Волинь, ПЦУ, Михаїл, Поливаний понеділок
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