У Луцьку затримали шахрая зі стажем, що відбуває умовне покарання за грабіж
Сьогодні, 10:19
Повідомлення про шахрайство екіпаж патрульних у Луцьку отримав 20 квітня з проспекту Відродження.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Заявник розповів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа значною сумою його коштів і зникла в невідомому напрямку.
"Ми перевірили прилеглі території, опитали людей, які могли бути очевидцями. Встановили, що зловмисник зник в одній з багатоповерхівок на вулиці Декабристів", – розповів інспектор Віталій Огорілко.
Підозрілого чоловіка виявили в одній з квартир на 5 поверсі: його упізнав заявник. Також патрульні встановили, що нині той відбуває умовне покарання за грабіж.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, громадянина затримали для встановлення подальших обставин справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Заявник розповів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа значною сумою його коштів і зникла в невідомому напрямку.
"Ми перевірили прилеглі території, опитали людей, які могли бути очевидцями. Встановили, що зловмисник зник в одній з багатоповерхівок на вулиці Декабристів", – розповів інспектор Віталій Огорілко.
Підозрілого чоловіка виявили в одній з квартир на 5 поверсі: його упізнав заявник. Також патрульні встановили, що нині той відбуває умовне покарання за грабіж.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, громадянина затримали для встановлення подальших обставин справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У пожежі на Волині загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:23
«Хотіли підбадьорити органи місцевої влади»: Волинська єпархія ПЦУ відзначила Поливаний понеділок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку затримали шахрая зі стажем, що відбуває умовне покарання за грабіж
Сьогодні, 10:19
Синоптики попередили українців про заморозки
Сьогодні, 10:15