У Луцьку затримали шахрая зі стажем, що відбуває умовне покарання за грабіж

Повідомлення про шахрайство екіпаж патрульних у Луцьку отримав 20 квітня з проспекту Відродження.Про це інформує патрульна поліція Волині.Заявник розповів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа значною сумою його коштів і зникла в невідомому напрямку."Ми перевірили прилеглі території, опитали людей, які могли бути очевидцями. Встановили, що зловмисник зник в одній з багатоповерхівок на вулиці Декабристів", – розповів інспекторПідозрілого чоловіка виявили в одній з квартир на 5 поверсі: його упізнав заявник. Також патрульні встановили, що нині той відбуває умовне покарання за грабіж.На місце викликали слідчо-оперативну групу, громадянина затримали для встановлення подальших обставин справи.