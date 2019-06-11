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У Луцьку затримали шахрая зі стажем, що відбуває умовне покарання за грабіж

У Луцьку затримали шахрая зі стажем, що відбуває умовне покарання за грабіж
Повідомлення про шахрайство екіпаж патрульних у Луцьку отримав 20 квітня з проспекту Відродження.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Заявник розповів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа значною сумою його коштів і зникла в невідомому напрямку.

"Ми перевірили прилеглі території, опитали людей, які могли бути очевидцями. Встановили, що зловмисник зник в одній з багатоповерхівок на вулиці Декабристів", – розповів інспектор Віталій Огорілко.

Підозрілого чоловіка виявили в одній з квартир на 5 поверсі: його упізнав заявник. Також патрульні встановили, що нині той відбуває умовне покарання за грабіж.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, громадянина затримали для встановлення подальших обставин справи.

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Теги: шахрайство, Луцьк
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