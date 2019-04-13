У пожежі на Волині загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:23
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 89 пожеж, внаслідок яких 2 людини загинуло.
Так, 14 квітня на місці пожежі, що трапилася у житловому будинку у селі Павлівка Іваничівського району, виявили тіло 83-річної пенсіонерки, - пише УДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації побутових газових приладів.
Нагадаємо, що 16 квітня у селі Тур Ратнівського району у дерев’яному житловому будинку під час гасіння пожежі виявили тіло 32-річної жінки. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власниці.
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Так, 14 квітня на місці пожежі, що трапилася у житловому будинку у селі Павлівка Іваничівського району, виявили тіло 83-річної пенсіонерки, - пише УДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації побутових газових приладів.
Нагадаємо, що 16 квітня у селі Тур Ратнівського району у дерев’яному житловому будинку під час гасіння пожежі виявили тіло 32-річної жінки. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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