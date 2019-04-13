У пожежі на Волині загинула пенсіонерка





Так, 14 квітня на місці пожежі, що трапилася у житловому будинку у селі Павлівка Іваничівського району, виявили тіло 83-річної пенсіонерки, - пише УДСНС України у Волинській області.



Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації побутових газових приладів.



Нагадаємо, що 16 квітня у селі Тур Ратнівського району у дерев’яному житловому будинку

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