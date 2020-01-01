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У Луцьку «на гарячому» спіймали двох осіб із наркотиками

У Луцьку «на гарячому» спіймали двох осіб із наркотиками
Вчора, 20 квітня, правоохоронці виявили у Луцьку двох осіб із забороненими наркотичними речовинами.

Про це патрульні поліцейські повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У Луцьку, на вулиці Володимирській, на території закинутої військової частини, патрульні виявили 33-річного чоловіка, в якого була скляна посудина з подрібненою речовиною рослинного походження, схожа на наркотичну.

Заборонені речовини виявив інспектор Олександр Балабаш. Зауважують, що екіпажі постійно патрулюють цю територію та інші місця, де потенційно можуть збиратись люди, які вживають наркотичні речовини, таких осіб виявляють по кілька разів на тиждень.

Далі на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У Луцьку «на гарячому» спіймали двох осіб із наркотиками


Інший екіпаж також виявив чоловіка з забороненою речовиною. Це сталось на вулиці Метельницького. Паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, під час превентивного поліцейського заходу поверхнева перевірка виявив поліцейський Тарас Бондар у 26-річного громадянина.

На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, наркотики, поліція, Волинь
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