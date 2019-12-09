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На Волині судили вчителя школи, який до струсу мозку побив свою тещу

На Волині судили вчителя школи, який до струсу мозку побив свою тещу
Горохівський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Горішнє Горохівського району, який побив свою тещу.

Слухання справи відбулось 3 квітня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Горохів.

Обвинувачений 26 жовтня минулого року, перебуваючи в житловому будинку тещі, під час сварки, яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс їй декілька ударів кулаками рук. Чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, які згідно з висновком судово-медичного експерта, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

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Теги: суд, вчитель, бійка, теща
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