На Волині судили вчителя школи, який до струсу мозку побив свою тещу
Сьогодні, 10:43
Горохівський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Горішнє Горохівського району, який побив свою тещу.
Слухання справи відбулось 3 квітня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Горохів.
Обвинувачений 26 жовтня минулого року, перебуваючи в житловому будинку тещі, під час сварки, яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс їй декілька ударів кулаками рук. Чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, які згідно з висновком судово-медичного експерта, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
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Слухання справи відбулось 3 квітня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Горохів.
Обвинувачений 26 жовтня минулого року, перебуваючи в житловому будинку тещі, під час сварки, яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс їй декілька ударів кулаками рук. Чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, які згідно з висновком судово-медичного експерта, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
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