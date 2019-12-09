На Волині судили вчителя школи, який до струсу мозку побив свою тещу





Слухання справи відбулось 3 квітня. Про це йдеться у постанові суду,- пише



Обвинувачений 26 жовтня минулого року, перебуваючи в житловому будинку тещі, під час сварки, яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс їй декілька ударів кулаками рук. Чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, які згідно з висновком судово-медичного експерта, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Горішнє Горохівського району, який побив свою тещу.Слухання справи відбулось 3 квітня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Горохів. Обвинувачений 26 жовтня минулого року, перебуваючи в житловому будинку тещі, під час сварки, яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс їй декілька ударів кулаками рук. Чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, які згідно з висновком судово-медичного експерта, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

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