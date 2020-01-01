У лікарнях Волині із коронавірусом опинилися 38 осіб: серед них – 2 дітей та один медик
Сьогодні, 10:49
Із 174 захворілих на коронавірус у Волинській області на стаціонарному лікуванні перебуває 38 осіб (22%), у тому числі 2 дитини та 1 медичний працівник.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру МОЗ.
На амбулаторному лікуванні знаходиться 119 осіб (68%), із них 12 дітей, у тому числі 41 медичний працівник.
Одужало 13 осіб (7,5%), в тому числі 10 медичних працівників, померло – 4 (2,5%), в тому числі 2 медичних працівники.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
Вікова структура захворілих:
0 – 17 років – 15 осіб (9%);
18 – 29 років – 20 осіб (11%);
30 – 49 років – 49 осіб (28%);
50 – 65 років – 60 осіб (35%);
65 років і старше – 30 осіб (17%).
Хворобу виявили у 54 медичних працівників (31% від усіх зареєстрованих випадків).
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру МОЗ.
На амбулаторному лікуванні знаходиться 119 осіб (68%), із них 12 дітей, у тому числі 41 медичний працівник.
Одужало 13 осіб (7,5%), в тому числі 10 медичних працівників, померло – 4 (2,5%), в тому числі 2 медичних працівники.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
Вікова структура захворілих:
0 – 17 років – 15 осіб (9%);
18 – 29 років – 20 осіб (11%);
30 – 49 років – 49 осіб (28%);
50 – 65 років – 60 осіб (35%);
65 років і старше – 30 осіб (17%).
Хворобу виявили у 54 медичних працівників (31% від усіх зареєстрованих випадків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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