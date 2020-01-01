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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарнях Волині із коронавірусом опинилися 38 осіб: серед них – 2 дітей та один медик

У лікарнях Волині із коронавірусом опинилися 38 осіб: серед них – 2 дітей та один медик
Із 174 захворілих на коронавірус у Волинській області на стаціонарному лікуванні перебуває 38 осіб (22%), у тому числі 2 дитини та 1 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру МОЗ.

На амбулаторному лікуванні знаходиться 119 осіб (68%), із них 12 дітей, у тому числі 41 медичний працівник.

Одужало 13 осіб (7,5%), в тому числі 10 медичних працівників, померло – 4 (2,5%), в тому числі 2 медичних працівники.

Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.

Вікова структура захворілих:

0 – 17 років – 15 осіб (9%);
18 – 29 років – 20 осіб (11%);
30 – 49 років – 49 осіб (28%);
50 – 65 років – 60 осіб (35%);
65 років і старше – 30 осіб (17%).

Хворобу виявили у 54 медичних працівників (31% від усіх зареєстрованих випадків).

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Теги: коронавірус, лікарні
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