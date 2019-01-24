У канали центрального парку Луцька випустили 300 кілограмів товстолоба
Сьогодні, 11:10
У канали Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки випустили 300 кілограмів товстолоба.
Про це у facebook поінформував радник мера Ігор Поліщук.
"Щиро віримо, що карантин завершиться якомога швидше, і наш рідний центральний парк незабаром знову буде приймати відвідувачів. А поки зариблюємо канали для того, щоб запобігти появі ряски та забрудненню води в каналах рослинністю", - написав Ігор Поліщук.
За його словами, у канали випустили 300 кілограмів товстолоба, що безкоштовно надав підприємець з Рожищенського району.
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Про це у facebook поінформував радник мера Ігор Поліщук.
"Щиро віримо, що карантин завершиться якомога швидше, і наш рідний центральний парк незабаром знову буде приймати відвідувачів. А поки зариблюємо канали для того, щоб запобігти появі ряски та забрудненню води в каналах рослинністю", - написав Ігор Поліщук.
За його словами, у канали випустили 300 кілограмів товстолоба, що безкоштовно надав підприємець з Рожищенського району.
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Коментарі 2
Зараз гуаноїди будуть стояти з вудками...
навіщо пишете таке? Я ж тепер ночами спати не буду, поки не піду і всі до останньої не виловлю
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