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У канали центрального парку Луцька випустили 300 кілограмів товстолоба

У канали центрального парку Луцька випустили 300 кілограмів товстолоба
У канали Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки випустили 300 кілограмів товстолоба.

Про це у facebook поінформував радник мера Ігор Поліщук.

"Щиро віримо, що карантин завершиться якомога швидше, і наш рідний центральний парк незабаром знову буде приймати відвідувачів. А поки зариблюємо канали для того, щоб запобігти появі ряски та забрудненню води в каналах рослинністю", - написав Ігор Поліщук.

За його словами, у канали випустили 300 кілограмів товстолоба, що безкоштовно надав підприємець з Рожищенського району.
У канали центрального парку Луцька випустили 300 кілограмів товстолоба


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Теги: парк, риба, Луцьк
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Коментарі 2
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Зараз гуаноїди будуть стояти з вудками...
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навіщо пишете таке? Я ж тепер ночами спати не буду, поки не піду і всі до останньої не виловлю
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