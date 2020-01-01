На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони





Так, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль Renault Master під керуванням громадянина України, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.



В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявили 1047 одиниць незадекларованих товарів, серед яких 1042 телефони марки «Apple», 4 телевізори марки «Samsung» QE 65 та лазерний сепаратор M-Triangel, загальною вартістю понад 3 млн. грн.

Таким чином, громадянин України, намагався незаконно з приховуванням від митного контролю ввести товар на митну територію України.



Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» у вантажівці з харчовими добавками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень.Так, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль Renault Master під керуванням громадянина України, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявили 1047 одиниць незадекларованих товарів, серед яких 1042 телефони марки «Apple», 4 телевізори марки «Samsung» QE 65 та лазерний сепаратор M-Triangel, загальною вартістю понад 3 млн. грн.Таким чином, громадянин України, намагався незаконно з приховуванням від митного контролю ввести товар на митну територію України.Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

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