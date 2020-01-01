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На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони

На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони
На «Ягодині» у вантажівці з харчовими добавками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень.

Так, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль Renault Master під керуванням громадянина України, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявили 1047 одиниць незадекларованих товарів, серед яких 1042 телефони марки «Apple», 4 телевізори марки «Samsung» QE 65 та лазерний сепаратор M-Triangel, загальною вартістю понад 3 млн. грн.
Таким чином, громадянин України, намагався незаконно з приховуванням від митного контролю ввести товар на митну територію України.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони
На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони
На «Ягодині» у вантажівці знайшли прихований товар на 3 мільйони

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Теги: Ягодин, товар, вилучення
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