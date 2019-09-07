На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
Сьогодні, 11:40
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар вартістю понад 60 тисяч гривень.
17 квітня, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки «Scania R450», який незаконно перевозив товар, – повідомляють на сайті прикордонників у Facebook.
До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, згідно яких водій переміщував хімікати та катіонний сополімер.
В результаті повного митного огляду авто, крім заявлених в митній декларації товарів, правоохоронці виявили датчики для вимірювання забруднення води, статори та подушки з порошковим реагентом на загальну суму 60,3 тисячі гривень.
Санкція статті 472 Митного кодексу України, яку порушив водій, за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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17 квітня, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки «Scania R450», який незаконно перевозив товар, – повідомляють на сайті прикордонників у Facebook.
До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, згідно яких водій переміщував хімікати та катіонний сополімер.
В результаті повного митного огляду авто, крім заявлених в митній декларації товарів, правоохоронці виявили датчики для вимірювання забруднення води, статори та подушки з порошковим реагентом на загальну суму 60,3 тисячі гривень.
Санкція статті 472 Митного кодексу України, яку порушив водій, за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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