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На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень

На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар вартістю понад 60 тисяч гривень.

17 квітня, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки «Scania R450», який незаконно перевозив товар, – повідомляють на сайті прикордонників у Facebook.

До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, згідно яких водій переміщував хімікати та катіонний сополімер.

В результаті повного митного огляду авто, крім заявлених в митній декларації товарів, правоохоронці виявили датчики для вимірювання забруднення води, статори та подушки з порошковим реагентом на загальну суму 60,3 тисячі гривень.

Санкція статті 472 Митного кодексу України, яку порушив водій, за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень

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Теги: Митниця, Ягодин, прикордонники, Волинь, контрабанда
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