У Камінь-Каширському районі мотоцикліст злетів у кювет





Автопригода трапилася учора, 20 квітня, близько 22:00 годині, -



Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі між селами Добре та Хотешів Камінь-Каширського району. За кермом мотоцикла перебував житель цього ж району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням транспортним засобом.



Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



До слова, за добу співробітники поліції Волині склали 136 адмінматеріалів за порушення ПДР, 7 з яких - за керування транспортом у стані сп'яніння.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Камінь-Каширщині 35-річний водій, керуючи мотоциклом Viper, злетів у кювет. Внаслідок автопригоди водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.Автопригода трапилася учора, 20 квітня, близько 22:00 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі між селами Добре та Хотешів Камінь-Каширського району. За кермом мотоцикла перебував житель цього ж району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням транспортним засобом.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.До слова, за добу співробітники поліції Волині склали 136 адмінматеріалів за порушення ПДР, 7 з яких - за керування транспортом у стані сп'яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію