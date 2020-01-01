Перший випадок COVID-19 на Ратнівщині: у жінки – ускладнена двобічна пневмонія

Станом на 21 квітня в Ратнівському районі підтверджений один випадок захворювання на COVID-19. Пацієнтка – жителька села Жиричі.Про це повідомила Ратнівська центральна районна лікарня на своїй сторінці у фейсбуці.Інформують, що жінка захворіла 11 квітня, але звернулась за допомогою лише 18 квітня. ЇЇ госпіталізували в інфекційне відділення Ратнівської ЦРЛ, а вже 20 квітня методом ПЛР підтвердили діагноз COVID-19 з ускладненою двобічною позагоспітальною пневмонією.Учора, 20 квітня, жінку госпіталізували в лікарню, яка визначена закладом, що надає допомогу хворим з коронавірусом.Нагадаємо, станом на 10.00 21 квітня в області зареєстровані 174 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, 16 із них за останню добу: м. Луцьк (5), Ратнівський район (1), Старовижівський район (8), Маневицький район (1), Ківерцівський район (1).Жодного випадку захворювання не зареєстровано в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.