Відомому актору відрізали ногу через коронавірус

Нік Кордеро доволі важко переносить новий коронавірус.



Знаменитість вже два тижні бореться з COVID-19, проте наслідки у нього дуже жахливі. Так, зірці Бродвея довелося ампутувати праву ногу через ускладнення, викликані коронавірусом, - пише



Як повідомила дружина Кордеро Аманда Клоотс у Instagram, у її чоловіка в судинах почали утворюватися тромби. Ліки, які б мали допомогти розрідити кров, не спрацювали, тож лікарям довелося прийняти рішення про ампутацію.



Як пише CNN, Нік Кордеро потрапив до лікарні Лос-Анджелеса наприкінці березня з пневмонією. Та проведений тест показав, що у актора COVID-19. Наразі життя артиста підтримує апарат штучної вентиляції легень.



Зауважимо, що Нік Кордеро відомий за грою у серіалах "Блакитна кров", "Закон і порядок. Спеціальний корпус", також він був номінований на "Тоні" за роль в постановці "Кулі над Бродвеєм", заснованої на однойменному фільмі Вуді Аллена.

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