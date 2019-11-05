Дівчина з Волині, яка через аварію потрапила у реанімацію, потребує коштів на лікування

Шанюків із Ратнівського району зібрати гроші для невідкладного лікування Даринки, котра постраждала в аварії.



Про це



Бабуся дівчини розповіла, напередодні свята дівчинку збив автомобіль. Даринка знаходиться в реанімації міста Луцьк. У дівчинки - забій легень, внутрішніх органів, перелом ніг.



Дарині була зроблена 6-годинна операція на мозку. Наразі вона перебуває в комі. Стан дитини - стабільно важкий.



Родина потребує підтримки, хто чим може - молитвою, фінансами. Картка мами 4149 4991 2933 9071 (Приватбанк) Шанюк Валентина Миколаївна.



"Не будьмо байдужими, нехай ваше добро повернеться вам сторицею", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих просять допомогти родинііз Ратнівського району зібрати гроші для невідкладного лікування, котра постраждала в аварії.Про це повідомили на Facebook-сторінці "Типова Ратнівщина".Бабуся дівчини розповіла, напередодні свята дівчинку збив автомобіль. Даринка знаходиться в реанімації міста Луцьк. У дівчинки - забій легень, внутрішніх органів, перелом ніг.Дарині була зроблена 6-годинна операція на мозку. Наразі вона перебуває в комі. Стан дитини - стабільно важкий.Родина потребує підтримки, хто чим може - молитвою, фінансами."Не будьмо байдужими, нехай ваше добро повернеться вам сторицею", - йдеться у дописі.

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