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Дівчина з Волині, яка через аварію потрапила у реанімацію, потребує коштів на лікування

Дівчина з Волині, яка через аварію потрапила у реанімацію, потребує коштів на лікування
Небайдужих просять допомогти родині Шанюків із Ратнівського району зібрати гроші для невідкладного лікування Даринки, котра постраждала в аварії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Типова Ратнівщина".

Бабуся дівчини розповіла, напередодні свята дівчинку збив автомобіль. Даринка знаходиться в реанімації міста Луцьк. У дівчинки - забій легень, внутрішніх органів, перелом ніг.

Дарині була зроблена 6-годинна операція на мозку. Наразі вона перебуває в комі. Стан дитини - стабільно важкий.

Родина потребує підтримки, хто чим може - молитвою, фінансами. Картка мами 4149 4991 2933 9071 (Приватбанк) Шанюк Валентина Миколаївна.

"Не будьмо байдужими, нехай ваше добро повернеться вам сторицею", - йдеться у дописі.

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Теги: аварія, кошти, допомога, реанімація
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