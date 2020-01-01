«Сховищу радіаційних відходів загрози немає», – повідомили про ситуацію з пожежами в Україні





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Житомирська область: пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізували, залишається 1 осередок горіння. На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок.



Київська область: основні зусилля спрямували на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.



Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерна техніка створила 515 км мінералізованих смуг.



Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили оперативну інформацію щодо ліквідації лісових пожеж на території країни.Дані опублікувало МВС України у Facebook.пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізували, залишається 1 осередок горіння. На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок.основні зусилля спрямували на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерна техніка створила 515 км мінералізованих смуг.Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

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