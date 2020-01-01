На «Ягодині» виявили 7 людей з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19

З 16 по 21 квітня 2250 людей, які перетинали польсько-український кордон через «Ягодин», протестували експрес-тестами на COVID-19.Сім осіб, у яких швидкий тест показав позитивний результат – обсервовані. Загальна кількість обсервованих на Волині – 11, - інформують у Волинській ОДА.«На сьогодні в області додалися два нові райони, у яких виявленні перші випадки коронавірусної інфекції. По одній особі захворіло у Ратнівському та Маневицькому районах. Завдяки експрес-тестуванню на Ягодині за кілька останніх днів ми виявили 7 осіб з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19, усі вони перебувають на примусовій обсервації у Любомльській центральній районній лікарні та у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні (колишній санаторій «Турія»). Загалом в області – 11 обсервованих. Усі результати експрес-тестування перевірятимуть лабораторним методом. Наразі результати тестування методом ПЛР одного обсервованого показали негативний результат», - розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.Разом з тим, він подякував волинянам, які дотримувались обмежувальних заходів на Великдень та святкували вдома, обмеживши коло контактів лише сім’єю.Нагадаємо, рішення про обов’язкове експрес-тестування на коронавірус усіх, хто в’їжджає в область з польської сторони ухвалили учасники Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком 16 квітня 2020 року.