На «Ягодині» виявили 7 людей з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19
Сьогодні, 12:31
З 16 по 21 квітня 2250 людей, які перетинали польсько-український кордон через «Ягодин», протестували експрес-тестами на COVID-19.
Сім осіб, у яких швидкий тест показав позитивний результат – обсервовані. Загальна кількість обсервованих на Волині – 11, - інформують у Волинській ОДА.
«На сьогодні в області додалися два нові райони, у яких виявленні перші випадки коронавірусної інфекції. По одній особі захворіло у Ратнівському та Маневицькому районах. Завдяки експрес-тестуванню на Ягодині за кілька останніх днів ми виявили 7 осіб з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19, усі вони перебувають на примусовій обсервації у Любомльській центральній районній лікарні та у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні (колишній санаторій «Турія»). Загалом в області – 11 обсервованих. Усі результати експрес-тестування перевірятимуть лабораторним методом. Наразі результати тестування методом ПЛР одного обсервованого показали негативний результат», - розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Разом з тим, він подякував волинянам, які дотримувались обмежувальних заходів на Великдень та святкували вдома, обмеживши коло контактів лише сім’єю.
Нагадаємо, рішення про обов’язкове експрес-тестування на коронавірус усіх, хто в’їжджає в область з польської сторони ухвалили учасники Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком 16 квітня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сім осіб, у яких швидкий тест показав позитивний результат – обсервовані. Загальна кількість обсервованих на Волині – 11, - інформують у Волинській ОДА.
«На сьогодні в області додалися два нові райони, у яких виявленні перші випадки коронавірусної інфекції. По одній особі захворіло у Ратнівському та Маневицькому районах. Завдяки експрес-тестуванню на Ягодині за кілька останніх днів ми виявили 7 осіб з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19, усі вони перебувають на примусовій обсервації у Любомльській центральній районній лікарні та у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні (колишній санаторій «Турія»). Загалом в області – 11 обсервованих. Усі результати експрес-тестування перевірятимуть лабораторним методом. Наразі результати тестування методом ПЛР одного обсервованого показали негативний результат», - розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Разом з тим, він подякував волинянам, які дотримувались обмежувальних заходів на Великдень та святкували вдома, обмеживши коло контактів лише сім’єю.
Нагадаємо, рішення про обов’язкове експрес-тестування на коронавірус усіх, хто в’їжджає в область з польської сторони ухвалили учасники Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком 16 квітня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Мы очень рады тому, что до сих пор открыта граница и впускают тех ушлёпков, которые до последнего сидели за границей и "вовремя" решили податься на родину. Мы рады тому что их до сих пор отпускают "на поруки" без обсервации. И на кой ляд затеяли этот карантин, когда отношение к этому поуистическое?!! - сморим дальше 1+1 и переключаем своё внимание на попустительство, происходящее в Почаеве - это я вам как атеист незаинтересованный скажу
Вибір редактора
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Антимонопольний комітет повідомив, у яких супермаркетах та аптеках Волині моніторить ціни
Сьогодні, 12:42
«Сховищу радіаційних відходів загрози немає», – повідомили про ситуацію з пожежами в Україні
Сьогодні, 12:40
На «Ягодині» виявили 7 людей з позитивним результатом експрес-тесту на COVID-19
Сьогодні, 12:31
Дівчина з Волині, яка через аварію потрапила у реанімацію, потребує коштів на лікування
Сьогодні, 12:25
Відомому актору відрізали ногу через коронавірус
Сьогодні, 11:50