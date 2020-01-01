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Антимонопольний комітет повідомив, у яких супермаркетах та аптеках Волині моніторить ціни

Антимонопольний комітет повідомив, у яких супермаркетах та аптеках Волині моніторить ціни
Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету здійснює моніторингу цін на основні групи продуктів харчування (28 найменувань) та лікарські засоби та вироби медичного призначення (в тому числі маски захисні).

Про це повідомляє пресслужба відділення.

Зокрема, запевняють, що здійснюють щоденний моніторинг цін на продукти харчування у трьох супермаркетах: «Сільпо» (ТОВ «Фоззі-Фуд»), «Наш край» (ТзОВ «Арго-Р»), «Салют» (ПП «ТД «Салют»).

Окрім того, шляхом направлення вимог про надання інформації запровадили щомісячний моніторинг цін на продукти харчування додатково на ТОВ «КлеверСторс» ( мережа «Сім23»), ТзОВ «Континіум-Трейд» (супермаркет «ТамТам»), ТзОВ «Гіппо» (супермаркети «ПАККО»).

Зауважують також, що щоденний моніторинг цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення здійснюється у аптеках ДВТП «Волиньфармпостач» (78 аптечних закладів) та ПФ «Волиньфарм» у формі ТзОВ (199 аптечних закладів). Мережа зазначених аптек в області є значною та становить 277 аптечних закладів.

Інформують також, що посилилт контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які діють на ринках житлово-комунальних послуг на предмет дотримання ними законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі щодо недопущення нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби».

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Теги: ціни, моніторинг, Антимонопольний комітет
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