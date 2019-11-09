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В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО

В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
На автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» трапилася аварія за участі службового автомобіля поліцейських.

ДТП сталася у ніч на 21 квітня о 00:35, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік міста Дубровиця 25-річний водій автомобіля BMW X5, житель села Крупове Дубровицького району, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення зі попутним службовим автомобілем Skoda Octavia під керуванням 32-річного інспектора сектору реагування патрульної поліції Дубровицького ВП.

Від удару службовий автомобіль злетів у кювет, а позашляховик — перекинувся. У салоні службового авто також перебував 36-річний працівник поліції — начальник СРПП Дубровицького ВП.

Унаслідок ДТП до лікарні доставили трьох потерпілих: водія автомобіля БМВ Х5 із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю госпіталізували у реанімацію. Двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.

За результатами освідування ознак сп’яніння у поліцейських не виявили. У водія позашляховика відібрані зразки крові.

В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО
В аварії на Рівненщині травмувалися двоє поліцейських. ФОТО

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Теги: Рівненщина, ДТП, поліцейські
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