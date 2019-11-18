Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання
Сьогодні, 20:39
Працівники виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради перерахували свій одноденний заробіток на потреби лікарні.
Загальна сума зібраних коштів становить близько 67 тисяч гривень, йдеться на сайті мерії.
У виконкомі уже не вперше підтримують ініціативу міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка щодо передачі одноденного заробітку.
Ці гроші – спільний внесок працівників усіх відділів та управлінь виконкому міської ради. За них в територіальне медичне об’єднання уже закупили електрокардіограф, решту фінансів спрямують на закупівлю інфузомата та пульсоксиметра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загальна сума зібраних коштів становить близько 67 тисяч гривень, йдеться на сайті мерії.
У виконкомі уже не вперше підтримують ініціативу міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка щодо передачі одноденного заробітку.
Ці гроші – спільний внесок працівників усіх відділів та управлінь виконкому міської ради. За них в територіальне медичне об’єднання уже закупили електрокардіограф, решту фінансів спрямують на закупівлю інфузомата та пульсоксиметра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
Волинянину за п'яне водіння «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 21:12
Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання
Сьогодні, 20:39
У Польщі затримали українця, який крав велосипеди
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня
Сьогодні, 20:00
Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40