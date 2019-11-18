Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання





Загальна сума зібраних коштів становить близько 67 тисяч гривень, йдеться на сайті мерії.



У виконкомі уже не вперше підтримують ініціативу міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка щодо передачі одноденного заробітку.



Ці гроші – спільний внесок працівників усіх відділів та управлінь виконкому міської ради. За них в територіальне медичне об’єднання уже закупили електрокардіограф, решту фінансів спрямують на закупівлю інфузомата та пульсоксиметра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради перерахували свій одноденний заробіток на потреби лікарні.Загальна сума зібраних коштів становить близько 67 тисяч гривень, йдеться на сайті мерії.У виконкомі уже не вперше підтримують ініціативу міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка щодо передачі одноденного заробітку.Ці гроші – спільний внесок працівників усіх відділів та управлінь виконкому міської ради. За них в територіальне медичне об’єднання уже закупили електрокардіограф, решту фінансів спрямують на закупівлю інфузомата та пульсоксиметра.

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