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Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання

Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання
Працівники виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради перерахували свій одноденний заробіток на потреби лікарні.

Загальна сума зібраних коштів становить близько 67 тисяч гривень, йдеться на сайті мерії.

У виконкомі уже не вперше підтримують ініціативу міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка щодо передачі одноденного заробітку.

Ці гроші – спільний внесок працівників усіх відділів та управлінь виконкому міської ради. За них в територіальне медичне об’єднання уже закупили електрокардіограф, решту фінансів спрямують на закупівлю інфузомата та пульсоксиметра.

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Теги: Володимир-Волинський, медицина
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