Після запровадження карантину на Волині активізувалися шахраї
Сьогодні, 13:45
Після ведення карантину на Волині збільшилась кількість шахрайств. Злочини пов'язують із підвищеним попитом на товари медичного призначення в інтернеті.
Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
З її слів, люди оплачують наперед за покупку, але придбані речі не отримують.
"Люди оплачують наперед цей товар, тому що він дефіцитний, відповідно, потім зв’язок із продавцем уривається. Таким чином лучанка потерпіла від таких шахраїв, оплативши їм наперед 52 000 гривень і не отримавши марлі. Тому звертаємося до громадян не оплачувати товар наперед, а замовляти його на пункт поштового оператора. Вони не припинили своєї роботи у зв’язку з карантином, тому можна переконатися в якості товару і лише після того оплатити його", - повідомила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.
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Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
З її слів, люди оплачують наперед за покупку, але придбані речі не отримують.
"Люди оплачують наперед цей товар, тому що він дефіцитний, відповідно, потім зв’язок із продавцем уривається. Таким чином лучанка потерпіла від таких шахраїв, оплативши їм наперед 52 000 гривень і не отримавши марлі. Тому звертаємося до громадян не оплачувати товар наперед, а замовляти його на пункт поштового оператора. Вони не припинили своєї роботи у зв’язку з карантином, тому можна переконатися в якості товару і лише після того оплатити його", - повідомила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.
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