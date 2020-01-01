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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську стабілізувалася ситуація з COVID-19

У Нововолинську стабілізувалася ситуація з COVID-19
У Нововолинську 27 досліджень, проведених за минулу добу методом полімеразно-ланцюгової реакції, виявилися негативними.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, минулого тижня в ОДА заявили про посилення карантинних заходів через спалах коронавірусу. Йшлося навіть про можливе запровадження комендантської години.

21 квітня міський голова Нововолинська висловив сподівання, що, ймовірно, наступного тижня у місті констатуватимуть факти одужання людей.

Таким чином, кількість хворих на коронавірусну недугу у Нововолинську не зросла. Станом на 21 квітня у місті зафіксували 36 випадків інфікування коронавірусом, не беручи до уваги чотирьох пацієнтів з Іваничівського району.

Віктор Сапожніков повідомив, що медичні установи та комунальні служби й надалі отримують засоби захисту від небезпечної недуги:рукавички, медичні маски, розпилювачі респіратори, халати біозахисту тощо. Днями придбали ще 75 експрес-тестів українського виробника.

«Працюємо і робимо конкретну справу», – підкреслив міський голова і зазначив, що за інформацією обласного управління охорони здоров’я, яка прозвучала минулого тижня, Нововолинськ – єдине місто на Волині, яке спромоглося робити доплати лікарям.

«Ми доплачуємо тим, котрі працюють у вогнищі боротьби з небезпечною недугою. Також з 9 квітня безкоштовно харчуємо цих медпрацівників», – сказав керівник міста.

Разом з тим Віктор Сапожніков повідомив, що днями після завершення усіх підготовчих робіт у Нововолинську облаштують блокпости на в’їздах і виїздах з міста, де мірятимуть температуру, вестимуть журнал обліку, а також роздаватимуть інформаційні буклети.

«Треба думати, як вижити. І над цим працюємо. Вірю, що місто справиться із небезпечною недугою», – наголосив Віктор Сапожніков.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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