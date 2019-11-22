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Затримання шахрая зі стажем у Луцьку: деталі інциденту

Затримання шахрая зі стажем у Луцьку: деталі інциденту
У поліції Волині повідомили подробиці затримання у Луцьку шахрая зі стажем, який наразі відбуває умовне покарання за грабіж.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Так, учора, 20 квітня, оперативники Луцького відділу поліції спільно із патрульними поліцейськими міста у шахрайстві затримали 23-річного лучанина, котрий відкрито викрав у 22-річного жителя Локачинського району 200 польських злотих.

Поліцейські встановили, що в передобідню пору по вулиці Декабристів зловмисник під приводом обміну грошей вирвав із рук потерпілого 200 польських злотих та втік.

Сума завданих збитків становить 1300 тисячу гривень. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство.


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Теги: поліція Волині, затримання шахрая, деталі, Луцьк
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