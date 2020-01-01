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На Рівненщині поліцейським намагались спалити авто

На Рівненщині поліцейським намагались спалити авто
У селі Старе Село на Рівненщині намагались підпалити службове авто.

Подія сталася 21 квітня приблизно о 12:30, - пише ГУНП у Рівненській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Попередньо встановили, що невідомий на території поліцейської станції облив легкозаймистою речовиною службовий автомобіль ВАЗ 2107 та намагався підпалити його.

Правоохоронці наразі проводять слідчі дії, встановлюють обставини та інших осіб, причетних до вчинених протиправних дій.

Головне фото – ілюстративне.


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Теги: службове авто, підпал
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