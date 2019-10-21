У Києві поліція викрила чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат

У Києві поліцейські встановили причетність чоловіка до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх.Загалом жертвами кривдника стали дев’ять дівчат віком від 9 до 16 років.Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.Так, у листопаді минулого року правоохоронці викрили 41-річного киянина, який розбещував 10-річну дівчину. Вже під час розслідування вони отримали інформацію про ще вісім неповнолітніх потерпілих, щодо яких підозрюваний вчиняв злочини сексуального характеру.«Правопорушник діяв за однією схемою: через інтернет знаходив малолітніх, з якими налагоджував дружні стосунки, а через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Окрім цього, чоловік надсилав зображення порнографічного характеру та у віповідь просив дівчат надсилати свої особисті та відверті фото. З деякими із них він домовлявся про зустріч неподалік від їх домівок, під час яких цілував їх та вчиняв інші розпусні дії», - розповів начальник Подільського управління поліції Павло Василенко.Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.