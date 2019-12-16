Ми переорієнтувалися і найперше – допомагаємо медикам, – Степан Івахів про фонд «Патріоти Волині»

Лікарні Ковельщини, Ратнівщини, Старовижівщини та Шацького району отримали захисні костюми та щитки для обличчя від свого народного депутата. Медики наголошують, що на сьогодні це найбільш необхідний та дефіцитний засіб захисту для лікарів та медичного персоналу. В умовах, коли більше ніж тисяча медпрацівників в Україні захворіли на коронавірус, надаючи допомогу пацієнтам, засоби захисту для медперсоналу стають пріоритетом для волинських благодійників."Ми не очікували, що медиків не забезпечать усім необхідним для того, щоб вони могли виконувати свою роботу. Тому ми трішки переорієнтувалися і розуміємо, що в першу чергу потрібно буде вирішити саме ці завдання. Треба захистити наших медиків. Ми пам’ятаємо жахливі події 2014 року, коли на передову встали наші добровольці, щоб боронити країну від знищення. Сьогодні ми бачимо, що в нас нова передова і новий ворог – коронавірус. І на цій передовій знаходяться наші медики, яким також потрібна допомога. Ми допомагали в 2014 році, допомагатимемо і зараз", – зауважив народний депутат України, який і створив фонд "Патріоти Волині".Костюм має надійно захищати, та це не єдина умова. Більшість захисних костюмів виготовляють з синтетичних матеріалів. В такому одязі дуже важко працювати довгий час. Тому “Патріоти Волині” замовили костюм, який був би водонепроникним, та мав “дихаючі властивості” водночас. Багаторазові захисні костюми благодійники закупили в луцького підприємства ПРАТ “Едельвіка”.Завдяки багаторазовому використанню, захисні костюми від «Едельвіки» зможуть служити дуже довго. Таким чином, Степан Івахів зміг повністю задовольнити потребу медпрацівників в захисних костюмах на території Ковельського виборчого округу, жителі якого довірили нардепу представляти їх у Верховній Раді."В комплект входять сам костюм, нарукавники, бахили і фартух. Тіло лікаря може дихати. На 80% костюм складається з бавовни, при тому він зберігає свої захисні властивості… Звичайно, що медикам буде комфортно в ньому працювати. Також ми доповнили костюми спеціальними захисними щитками для обличчя, які будуть захищати очі та шкіру обличчя. Пріоритетним напрямком роботи фонду залишається захист лікарів та купівля необхідного медичного обладнання”, – наголосив директор БФ “Патріоти Волині”У Ковелі, Старій Вижівці, Ратному та Шацьку захисні комбінезони розподілили і для медичних закладів первинної медицини."Ми в черговий раз отримали допомогу від благодійного фонду “Патріоти Волині”. І це життєво необхідно, бо ми постійно дбаємо про самозахист. А самозахист для медика — це його здоров’я. А здоров’я медичного працівника — це здоров’я наших пацієнтів", – зауважила т. в. о. головного лікаря Ковельського МТМО"Такі прекрасні костюми. Ми навіть не сподівалися на таку якість. Це видно, що багаторазовий костюм. І така тканина, що в ньому буде комфортно перебувати і, я думаю, що вони довго нам слугуватимуть… Дай Боже, щоб вони нам якомога менше знадобилися, щоб не було дуже багато хворих у нас", – поділилася заступниця головного лікаря Ковельського МТМО"З пацієнтами потрібно буде працювати не одну годину, а декілька годин, позмінно. Тому потрібно, щоб одяг був саме таким. Щоб це було легше для медичних працівників, і вони могли легше перенести навантаження та не захворіли", – зазначила медична директорка Ратнівської ЦРЛДопомога волинським лікарням і медзакладам є пріоритетною для доброчинців. Благодійний фонд “Патріоти Волині” спрямував на підтримку медиків вже понад 5 мільйонів гривень.Фонд “Патріоти Волині” й надалі допомагатиме волинським медзакладам. Кажуть: на черзі два кисневі концентратори та чотири апарати штучної вентиляції легенів, які нині на вагу золота."Ми повинні просинатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку, я впевнений, і не буде, коли наші волинські медики відмовляються виходити й виконувати свою роботу", – зауважив Степан Івахів.Нагадаємо, раніше фонд “Патріоти Волині”, який заснував нардеп Степан Івахів, передав інфекційній лікарні, котрий робить дослідження крові одного пацієнта протягом всього лише хвилини, виключаючи можливість помилки. Найближчим часом фонд планує доставити медзакладам захисні костюми та два кисневі концентратори.