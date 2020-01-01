Начальник відділення пошти на Волині привласнив 43 тисячі гривень

Ковельська місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про привласнення чужого майна начальником одного із відділень поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта».Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Слідство встановило, що 15 лютого 2020 року посадовець привласнив понад 43 тисячі гривень належних товариству коштів.Нині його обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що директор відділення, який наразі звільнений з роботи, розкаявся у скоєному та відшкодував завдані своїми незаконними діями збитки.за привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем санкцією ч. 2 ст. 191 КК України передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.