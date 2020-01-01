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У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО

У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сталось масштабне загоряння сміття.

Надзвичайна подія трапилась сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, - повідомляють "Волинські Новини".

Пожежа сталася неподалік від залізничної колії та автосалону Мitsubishi motors.

На місце займання небайдужі викликали пожежно-рятувальну службу.

Станом на 14:10 пожежники намагалися локалізувати загоряння.

За попередніми даними, причиною пожежі може бути навмисний підпал.

Як повідомляють очевидці, на цьому місці часто збирались безхатьки, тут вони ночували та зберігали свої речі та провізію.

У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО

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Теги: Луцьк, смітник, пожежа
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Коментарі 2
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Да у любі кущі біл багатоповерхівок, вздовж залізничної колії, куди не заглянь, скрізь таке робиться!!! Це просто жах! А кажете цивілізовані?! Далеко нашим людям і владі до цивілізації якщо в себе під носом таке робиться!
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Луцьк - суцільний смітник... Європейці, х\лє...
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