У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО





Надзвичайна подія трапилась сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, - повідомляють



Пожежа сталася неподалік від залізничної колії та автосалону Мitsubishi motors.



На місце займання небайдужі викликали пожежно-рятувальну службу.



Станом на 14:10 пожежники намагалися локалізувати загоряння.



За попередніми даними, причиною пожежі може бути навмисний підпал.



Як повідомляють очевидці, на цьому місці часто збирались безхатьки, тут вони ночували та зберігали свої речі та провізію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сталось масштабне загоряння сміття.Надзвичайна подія трапилась сьогодні, 21 квітня, близько 14 години, - повідомляють "Волинські Новини". Пожежа сталася неподалік від залізничної колії та автосалону Мitsubishi motors.На місце займання небайдужі викликали пожежно-рятувальну службу.Станом на 14:10 пожежники намагалися локалізувати загоряння.За попередніми даними, причиною пожежі може бути навмисний підпал.Як повідомляють очевидці, на цьому місці часто збирались безхатьки, тут вони ночували та зберігали свої речі та провізію.

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