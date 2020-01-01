У 5 поліцейських з Волині виявили коронавірус: усі хворі – із одного райвідділу
Сьогодні, 15:22
Станом на 21 квітня підтвердили ще 5 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у працівників Ківерцівського райвідділу поліції.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник ГУ нацполіції у Волинській області Олег Плазовський.
Проведена дезінфекція службового приміщення Ківерцівського відділу поліції, службових автотранспортів та виявии коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.
Нагадаємо, в одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус. 18 квітня тестувати його колег приїхали медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник ГУ нацполіції у Волинській області Олег Плазовський.
Проведена дезінфекція службового приміщення Ківерцівського відділу поліції, службових автотранспортів та виявии коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.
Нагадаємо, в одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус. 18 квітня тестувати його колег приїхали медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Нововолинську стабілізувалася ситуація з COVID-19
Сьогодні, 13:22
Коментарі 0
Вибір редактора
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
У 5 поліцейських з Волині виявили коронавірус: усі хворі – із одного райвідділу
Сьогодні, 15:22
У Луцьку на Карпенка-Карого неподалік автосалону – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 15:14