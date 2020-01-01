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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У 5 поліцейських з Волині виявили коронавірус: усі хворі – із одного райвідділу

У 5 поліцейських з Волині виявили коронавірус: усі хворі – із одного райвідділу
Станом на 21 квітня підтвердили ще 5 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у працівників Ківерцівського райвідділу поліції.

Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник ГУ нацполіції у Волинській області Олег Плазовський.

Проведена дезінфекція службового приміщення Ківерцівського відділу поліції, службових автотранспортів та виявии коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.

Нагадаємо, в одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус. 18 квітня тестувати його колег приїхали медики.

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Теги: поліція, Ківерцівський райвідділ, коронавірус
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