У 5 поліцейських з Волині виявили коронавірус: усі хворі – із одного райвідділу





Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Олег Плазовський.



Проведена дезінфекція службового приміщення Ківерцівського відділу поліції, службових автотранспортів та виявии коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.



Нагадаємо, в одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус. 18 квітня тестувати його колег приїхали медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 21 квітня підтвердили ще 5 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у працівників Ківерцівського райвідділу поліції.Про це в коментарі повідомив речник ГУ нацполіції у Волинській областіПроведена дезінфекція службового приміщення Ківерцівського відділу поліції, службових автотранспортів та виявии коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.Нагадаємо, в одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно. 18 квітня тестувати його колег приїхали медики.

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