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Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову

Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову
У Володимирі колега по чарці побив чоловіка саперною лопатою.

У приймальне відділення Володимир–Волинського ТМО 20 квітня доставили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, інформує Район.Володимир-Волинський.

Як повідомили у міському відділі поліції, тілесні ушкодження 65-річний володимирчанин отримав ще ввечері 16 квітня.

Це сталося під час розпивання спиртних напоїв з 26-річним мешканцем міста. Під час конфлікту молодий чоловік вдарив старшого саперною лопатою по голові.

В результаті інциденту 65-річного володимирчанина з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімаційне відділення Волинської обласної лікарні.

Триває перевірка.

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Теги: пиятика
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