Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову
Сьогодні, 15:35
У Володимирі колега по чарці побив чоловіка саперною лопатою.
У приймальне відділення Володимир–Волинського ТМО 20 квітня доставили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, інформує Район.Володимир-Волинський.
Як повідомили у міському відділі поліції, тілесні ушкодження 65-річний володимирчанин отримав ще ввечері 16 квітня.
Це сталося під час розпивання спиртних напоїв з 26-річним мешканцем міста. Під час конфлікту молодий чоловік вдарив старшого саперною лопатою по голові.
В результаті інциденту 65-річного володимирчанина з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімаційне відділення Волинської обласної лікарні.
Триває перевірка.
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У приймальне відділення Володимир–Волинського ТМО 20 квітня доставили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, інформує Район.Володимир-Волинський.
Як повідомили у міському відділі поліції, тілесні ушкодження 65-річний володимирчанин отримав ще ввечері 16 квітня.
Це сталося під час розпивання спиртних напоїв з 26-річним мешканцем міста. Під час конфлікту молодий чоловік вдарив старшого саперною лопатою по голові.
В результаті інциденту 65-річного володимирчанина з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімаційне відділення Волинської обласної лікарні.
Триває перевірка.
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