Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову





У приймальне відділення Володимир–Волинського ТМО 20 квітня доставили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, інформує



Як повідомили у міському відділі поліції, тілесні ушкодження 65-річний володимирчанин отримав ще ввечері 16 квітня.



Це сталося під час розпивання спиртних напоїв з 26-річним мешканцем міста. Під час конфлікту молодий чоловік вдарив старшого саперною лопатою по голові.



В результаті інциденту 65-річного володимирчанина з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімаційне відділення Волинської обласної лікарні.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі колега по чарці побив чоловіка саперною лопатою.У приймальне відділення Володимир–Волинського ТМО 20 квітня доставили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, інформує Район.Володимир-Волинський Як повідомили у міському відділі поліції, тілесні ушкодження 65-річний володимирчанин отримав ще ввечері 16 квітня.Це сталося під час розпивання спиртних напоїв з 26-річним мешканцем міста. Під час конфлікту молодий чоловік вдарив старшого саперною лопатою по голові.В результаті інциденту 65-річного володимирчанина з відкритою черепно-мозковою травмою доставили в реанімаційне відділення Волинської обласної лікарні.Триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію