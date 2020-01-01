На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:



13:30-17:00 - вул. Дубнівська 25, вул. Довженка (частково)



09:00-17:00 - вул. Степова, вул. Трутовського (частково).



Просять вибачення за тичасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 22 квітня, на чотирьох вулицях Луцька тимчасово не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:13:30-17:00 - вул. Дубнівська 25, вул. Довженка (частково)09:00-17:00 - вул. Степова, вул. Трутовського (частково).Просять вибачення за тичасові незручності.

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