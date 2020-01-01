На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня
Сьогодні, 19:00
У середу, 22 квітня, на чотирьох вулицях Луцька тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:
13:30-17:00 - вул. Дубнівська 25, вул. Довженка (частково)
09:00-17:00 - вул. Степова, вул. Трутовського (частково).
Просять вибачення за тичасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:
13:30-17:00 - вул. Дубнівська 25, вул. Довженка (частково)
09:00-17:00 - вул. Степова, вул. Трутовського (частково).
Просять вибачення за тичасові незручності.
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