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На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 22 квітня
У середу, 22 квітня, на чотирьох вулицях Луцька тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:

13:30-17:00 - вул. Дубнівська 25, вул. Довженка (частково)

09:00-17:00 - вул. Степова, вул. Трутовського (частково).

Просять вибачення за тичасові незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла, вулиці
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