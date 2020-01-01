На летовищі під Луцьком у «церкву на колесах» за два дні з'їхалося 440 автівок





Такий незвичний



На службу дозволили заїхати власним авто та без необхідності його не покидати. Загалом 19 квітня на летовище приїхало 250 автівок, а наступного дня їх було 190. Підвищення для пастора і інших проповідників влаштували на пересувній сцені - у причепі вантажівки. Виступав голова Волинського обєднання ЦХВЄ Михайло Близнюк, а також інші пастори.



Порядок та дотримання усіх норм відстежували 25 волонтерів, також чергувала карета «швидкої допомоги» та патрульна поліція.



«Всі норми карантину були витримані, все обійшлось без жодних порушень та інцидентів. Ніхто з присутніх без потреби не покидав свій транспортний засіб. Люди залишились дуже задоволенні такою подією, та отримали масу позитивних емоцій. З Божою допомогою, свято дійсно вдалося», – розповів прихожанин церкви Олександр Князєв.



Також додають, якщо карантин продовжать, то такий формат богослужіння повторять.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Луцьком на аеродромі в селі Крупа 19-20 квітня проводило Великодні богослужіння Волинське об’єднання церков християн віри євангельської.Такий незвичний формат напередодні анонсували у церкві , повідомляє Перший На службу дозволили заїхати власним авто та без необхідності його не покидати. Загалом 19 квітня на летовище приїхало 250 автівок, а наступного дня їх було 190. Підвищення для пастора і інших проповідників влаштували на пересувній сцені - у причепі вантажівки. Виступав голова Волинського обєднання ЦХВЄ, а також інші пастори.Порядок та дотримання усіх норм відстежували 25 волонтерів, також чергувала карета «швидкої допомоги» та патрульна поліція.«Всі норми карантину були витримані, все обійшлось без жодних порушень та інцидентів. Ніхто з присутніх без потреби не покидав свій транспортний засіб. Люди залишились дуже задоволенні такою подією, та отримали масу позитивних емоцій. З Божою допомогою, свято дійсно вдалося», – розповів прихожанин церкви Олександр Князєв.Також додають, якщо карантин продовжать, то такий формат богослужіння повторять.

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