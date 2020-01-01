вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На летовищі під Луцьком у «церкву на колесах» за два дні з'їхалося 440 автівок

На летовищі під Луцьком у «церкву на колесах» за два дні з'їхалося 440 автівок
Під Луцьком на аеродромі в селі Крупа 19-20 квітня проводило Великодні богослужіння Волинське об’єднання церков християн віри євангельської.

Такий незвичний формат напередодні анонсували у церкві, повідомляє Перший.

На службу дозволили заїхати власним авто та без необхідності його не покидати. Загалом 19 квітня на летовище приїхало 250 автівок, а наступного дня їх було 190. Підвищення для пастора і інших проповідників влаштували на пересувній сцені - у причепі вантажівки. Виступав голова Волинського обєднання ЦХВЄ Михайло Близнюк, а також інші пастори.

Порядок та дотримання усіх норм відстежували 25 волонтерів, також чергувала карета «швидкої допомоги» та патрульна поліція.

«Всі норми карантину були витримані, все обійшлось без жодних порушень та інцидентів. Ніхто з присутніх без потреби не покидав свій транспортний засіб. Люди залишились дуже задоволенні такою подією, та отримали масу позитивних емоцій. З Божою допомогою, свято дійсно вдалося», – розповів прихожанин церкви Олександр Князєв.

Також додають, якщо карантин продовжать, то такий формат богослужіння повторять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква на колесах, Крупа, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ого, а штунди добре живуть, кожен має машину!
Відповісти
Підніми дупу з дивану, іди працювати і в тебе буде .
Відповісти
От я дурень, дома сиджу. Може і собі в яку секту вступити, бути вівцею, яку возять за кордон, в табори, промивають мізки, влаштовують оргії.
Відповісти
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
Розповіли про обставини загибелі офіцера з Волині на Донбасі
Сьогодні, 16:24
Ув’язнення в умовах карантину: ситуація у луцькому СІЗО
Сьогодні, 16:01
У Луцькому районі «на гарячому» спіймали чоловіка, який спалював траву уздовж траси
Сьогодні, 16:00
На летовищі під Луцьком у «церкву на колесах» за два дні з'їхалося 440 автівок
Сьогодні, 16:00
Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
18 квітень, 15:40
Волинянка «розписує» стрічками пасхальні яйця Волинянка «розписує» стрічками пасхальні яйця
Сьогодні, 13:15
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 03:10
На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси На Закарпатті на Великдень зафіксували 2 землетруси
19 квітень, 20:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про обставини загибелі офіцера з Волині на Донбасі
Сьогодні, 16:24
 0
Ув’язнення в умовах карантину: ситуація у луцькому СІЗО
Сьогодні, 16:01
 0
На летовищі під Луцьком у «церкву на колесах» за два дні з'їхалося 440 автівок
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцькому районі «на гарячому» спіймали чоловіка, який спалював траву уздовж траси
Сьогодні, 16:00
 0
Під час пиятики молодик вдарив 65-річного волинянина лопатою в голову
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8