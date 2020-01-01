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У Луцькому районі «на гарячому» спіймали чоловіка, який спалював траву уздовж траси

У Луцькому районі «на гарячому» спіймали чоловіка, який спалював траву уздовж траси
Під час вихідних на території Луцького району рятувальники провели рейди для виявлення паліїв сухої трави та роз’яснювальну роботу з ними.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

Окрім цього, рятувальникам вдалося запобігти загоранню сухотрав’я, спричинену мешканцем села Зміїнець Луцького району, який спалював суху рослинність уздовж автотраси.

Працівники ДСНС змусили чоловіка загасити вогонь і провели з ним роз'яснювальну роботу. Про цей випадок повідомили екоінспекцію, палія притягнуть до адмінвідповідальності.

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Теги: палій, трава, пожежа
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