У Луцькому районі «на гарячому» спіймали чоловіка, який спалював траву уздовж траси
Сьогодні, 16:00
Під час вихідних на території Луцького району рятувальники провели рейди для виявлення паліїв сухої трави та роз’яснювальну роботу з ними.
Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Окрім цього, рятувальникам вдалося запобігти загоранню сухотрав’я, спричинену мешканцем села Зміїнець Луцького району, який спалював суху рослинність уздовж автотраси.
Працівники ДСНС змусили чоловіка загасити вогонь і провели з ним роз'яснювальну роботу. Про цей випадок повідомили екоінспекцію, палія притягнуть до адмінвідповідальності.
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Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Окрім цього, рятувальникам вдалося запобігти загоранню сухотрав’я, спричинену мешканцем села Зміїнець Луцького району, який спалював суху рослинність уздовж автотраси.
Працівники ДСНС змусили чоловіка загасити вогонь і провели з ним роз'яснювальну роботу. Про цей випадок повідомили екоінспекцію, палія притягнуть до адмінвідповідальності.
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