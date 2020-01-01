Ув’язнення в умовах карантину: ситуація у луцькому СІЗО

Станом на 17 квітня від моменту оголошення карантину (12 березня) до державної установи «Луцький слідчий ізолятор» прибуло 44 нових ув’язнених. В установі переконують, що дотримуються усіх карантинних заходів, а ув’язненні і персонал забезпечені засобами захисту.Про це йдеться у відповіді на запит, отриманій від керівництва Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.Зауважують, зокрема, що усіх в’язнів, які прибувають до СІЗО, поміщають на індивідуальну ізоляцію. Для новоприбулих визначені карантинні камери.У СІЗО переконують, що в установі є у наявності засоби індивідуального захисту (медичні маски, респіратори, рукавички, ізоляційні халати, захисні окуляри), дезінфекційні засоби (розчини) та спиртовмісні антисептики для рук. Їх конкретну кількість не уточнили, лише зауважили, що видають як персоналу, так і ув’язненим.Додають також, що працівники медичної частини філії державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» у Волинській області працюють за звичним графіком. Усі, хто входить на територію СІЗО, мають бути в масці. Запевняють, що щоденно в обов’язковому порядку проводять температурний скринінг. Окрім цього, медики здійснюють нагляд за дотримання протиепідемічних заходів під час пересування персоналу та увязнених територією установи.Наразі у Луцькому слідчому ізоляторі немає випадків виявлення підозри на зараження корона вірусом. Але існує алгоритм дій при виявленні COVID-19, а медперсонал, переконують в установі, здійснює симуляційні заняття.Фото ілюстративне