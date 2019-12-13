Розповіли про обставини загибелі офіцера з Волині на Донбасі

Андрій Шинкарук.



Про обставини загибелі офіцера розповіли у пресслужбі бригади, - пише



"Противник відкрив обстріл по наших позиціях поблизу Мар’їнки із протитанкового гранатомета. Андрій переміщався, перевіряв свої позиції, коли неподалік від нього впав снаряд. Осколками йому посікло правий бік. Там множинні осколкові поранення. Їх дуже багато було, вони виявилися несумісні з життям. Андрій Шинкарук загинув на місці", – повідомила пресофіцерка 28-ї ОМБр Аліна Демченко.



Ще двоє військовослужбовців під час того обстрілу отримали поранення.



Андрій Шинкарук народився 16 липня 1991 року в Любомлі Волинської області. На війні – з 2014 року, захищати Україну починав у складі 1-го ОМПБ "Волинь".



Першу освіту Андрій Шинкарук, з огляду на інформацію у його профілі на Facebook, здобував у Національному транспортному університеті у Києві. Але згодом він вирішив будувати кар’єру військового. Улітку 2019 року Андрій Шинкарук закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями підрозділів механізованих військ".



Після випуску молодий офіцер служив у складі 28-ї ОМБр на посаді командира механізованого взводу – з червня 2019 року.



"Він вивчився на офіцера та прийшов до нас командиром взводу. Планував пов’язати своє життя з армією. Особовий склад, його підлеглі говорять, що Андрій був хорошим командиром, чув, розумів людей. Дуже тепло про нього відгукуються. Користувався авторитетом серед військовослужбовців", – кажуть у бригаді.



"Він був справжнім патріотом, професіоналом своєї справи, старанним курсантом, відповідальним та мужнім офіцером", – згадує начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.



Полеглому воїнові було 28 років. Він не встиг створити сім’ю.



У бригаді обіцяють: про загиблого побратима не забудуть, а за його смерть – помстяться.



Поховають Андрія Шинкарука у рідному місті – попередньо, 23 квітня. Поки тіло загиблого ще не передали на батьківщину.

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