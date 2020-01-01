ТОП найпопулярніших імен маленьких лучан





Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Найпопулярнішими іменами серед дівчаток стали: Анастасія, Анна, Софія, Марта, Христина, Єва, Марія, Уляна, Поліна, Катерина, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Аделіна, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Владислава, Олександра, Домініка, Кіра, Емілія, Аліса, Вікторія, Діана, Ангеліна, Аріана.



Хлопців найчастіше називали Марк, Ілля, Артем, Макар, Богдан, Дмитро, Роман, Матвій, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Микола, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Тарас, Кирило, Даніель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назвали найпопулярніші імена, якими лучани називали своїх чад від початку 2020 року.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Найпопулярнішими іменами серед дівчаток стали: Анастасія, Анна, Софія, Марта, Христина, Єва, Марія, Уляна, Поліна, Катерина, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Аделіна, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Владислава, Олександра, Домініка, Кіра, Емілія, Аліса, Вікторія, Діана, Ангеліна, Аріана.Хлопців найчастіше називали Марк, Ілля, Артем, Макар, Богдан, Дмитро, Роман, Матвій, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Микола, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Тарас, Кирило, Даніель.

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