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На Київщині в гуртожитку зафіксували раптовий спалах COVID-19

На Київщині в гуртожитку зафіксували раптовий спалах COVID-19
У гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилося 37 осіб, двоє – загинули.

Про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook, - пише Обозреватель.

За його словами, остаточна інформація про масштаби спалаху буде ввечері 22 квітня.

"Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він знаходиться у приватній власності. За попередніми оцінками, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців наразі з'ясовують правоохоронці та місцева влада. На цю мить там виявлено 37 хворих, зокрема діти. Є двоє померлих, на жаль", – підкреслив Володін.


Він відзначив, що 21 квітня медики робили усім мешканцям гуртожитку ПЛР-тести. У закладі запровадили стан особливого пересування, а місцева влада розпочала організацію доставки ліків, продуктів харчування та засобів особистої гігієни туди.

"Вже налагоджено взаємодію та реагування між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-Святошинською районною лікарнею. До речі, у цій лікарні вже додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих на коронавірус саме з цього гуртожитку, якщо виникне нагальна потреба", – додав Володін.

Також, за його словами, готуються відповідні документи і рішення для створення на базі цього гуртожитку відповідного ізолятора.

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Теги: гуртожиток
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