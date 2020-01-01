Серед хворих на коронавірус лучан тепер є діти
Сьогодні, 17:18
У Луцьку станом на сьогодні, 21 квітня, зафіксовано 45 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За останню добу захворіло 5 лучан, а за вихідні - 11. Серед хворих вже є діти.
Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба міської ради.
“Сьогодні ніхто не знає, де можна підчепити хворобу, - зауважив Григорій Пустовіт. - Ніхто з нас не застрахований від COVID-19, адже хвороба не вибирає. Треба дотримуватися усіх заходів безпеки та поважати один одного. Розслаблятися не маємо права. І так повинні діяти усі”.
Тим часом правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися до Луцька з-за кордону. За їхніми даними, 151 людина знаходяться на самоізоляції вдома, а у 396-ти цей термін вже закінчився.
У свою чергу, працівники патрульної поліції контролювали дотримання карантинних умов у храмах міста на Великдень.
Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 65 кілометрів доріг та 740 під’їздів у 234-ох будинках.
Нагадаємо, у Нововолинську коронавірусом інфікувалося двохмісячне немовля. Його транспортували в обласну лікарню.
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Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба міської ради.
“Сьогодні ніхто не знає, де можна підчепити хворобу, - зауважив Григорій Пустовіт. - Ніхто з нас не застрахований від COVID-19, адже хвороба не вибирає. Треба дотримуватися усіх заходів безпеки та поважати один одного. Розслаблятися не маємо права. І так повинні діяти усі”.
Тим часом правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися до Луцька з-за кордону. За їхніми даними, 151 людина знаходяться на самоізоляції вдома, а у 396-ти цей термін вже закінчився.
У свою чергу, працівники патрульної поліції контролювали дотримання карантинних умов у храмах міста на Великдень.
Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 65 кілометрів доріг та 740 під’їздів у 234-ох будинках.
Нагадаємо, у Нововолинську коронавірусом інфікувалося двохмісячне немовля. Його транспортували в обласну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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