Серед хворих на коронавірус лучан тепер є діти

У Луцьку станом на сьогодні, 21 квітня, зафіксовано 45 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За останню добу захворіло 5 лучан, а за вихідні - 11. Серед хворих вже є діти.Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради, повідомляє пресслужба міської ради.“Сьогодні ніхто не знає, де можна підчепити хворобу, - зауважив Григорій Пустовіт. - Ніхто з нас не застрахований від COVID-19, адже хвороба не вибирає. Треба дотримуватися усіх заходів безпеки та поважати один одного. Розслаблятися не маємо права. І так повинні діяти усі”.Тим часом правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися до Луцька з-за кордону. За їхніми даними, 151 людина знаходяться на самоізоляції вдома, а у 396-ти цей термін вже закінчився.У свою чергу, працівники патрульної поліції контролювали дотримання карантинних умов у храмах міста на Великдень.Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 65 кілометрів доріг та 740 під’їздів у 234-ох будинках.Нагадаємо, у Нововолинську коронавірусом інфікувалося двохмісячне немовля. Його