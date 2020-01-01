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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед хворих на коронавірус лучан тепер є діти

Серед хворих на коронавірус лучан тепер є діти
У Луцьку станом на сьогодні, 21 квітня, зафіксовано 45 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За останню добу захворіло 5 лучан, а за вихідні - 11. Серед хворих вже є діти.

Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба міської ради.

“Сьогодні ніхто не знає, де можна підчепити хворобу, - зауважив Григорій Пустовіт. - Ніхто з нас не застрахований від COVID-19, адже хвороба не вибирає. Треба дотримуватися усіх заходів безпеки та поважати один одного. Розслаблятися не маємо права. І так повинні діяти усі”.

Тим часом правоохоронці продовжують перевіряти громадян, які повернулися до Луцька з-за кордону. За їхніми даними, 151 людина знаходяться на самоізоляції вдома, а у 396-ти цей термін вже закінчився.

У свою чергу, працівники патрульної поліції контролювали дотримання карантинних умов у храмах міста на Великдень.

Продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 65 кілометрів доріг та 740 під’їздів у 234-ох будинках.

Нагадаємо, у Нововолинську коронавірусом інфікувалося двохмісячне немовля. Його транспортували в обласну лікарню.


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Теги: коронавірус, Луцьк
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