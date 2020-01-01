Прокуратура Волині розслідує 7 фактів умисного підпалу сухої трави

У двох районах – Любомльському та Шацькому – за процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції розслідують 7 кримінальних проваджень за фактами умисного знищення та пошкодження вогнем об'єктів рослинного світу.Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 245 КК України, - повідомляє пресслужба прокуратури у Волинскій області.Нині правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії задля встановлення громадян, винних у вчиненні цих злочинів.Прокуратура області звертає увагу волинян на те, що віднедавна в України суттєво посилено відповідальність за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Так, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом - караються штрафом від 91 800 до 153 000 грн або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.